Am Sonntag, 12. September, findet nach langer Corona-Pause auf dem Schnauzerplatz am Kniebrech in Kaiserslautern, wieder eine Klubsiegerschau statt. Veranstalter ist der Pinscher- und Schnauzerklub. Gemeldet sind rund 50 Hunde der beiden Rassen. Los geht es um 10 Uhr.

Gegen 15.30 Uhr wird die Bestenauslese im Ring konkurrieren. Richter Jürgen Sauer vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) wird dann den Besten der schönsten Hunde küren. Bereits am Samstag, 11. September, 10 Uhr, findet eine Zuchtzulassung auf dem Hundeplatz statt. Hier werden die Hunde nach der Anatomie bewertet und das Verhalten überprüft. Scheue oder aggressive Hunde werden von der Zucht ausgeschlossen.

Bei der Klubsiegerschau sind sicher auch Schnauzer vom „Kaiser Barbarossa“ von Roswitha und Hubert Schmitt aus Morlautern zu sehen. Die langjährigen Schnauzerzüchter überzeugten bei der diesjährigen Jahressiegerauslese. Gleich vier Hunde vom „Kaiser Barbarossa“ belegten Anfang August in Darmstadt die vorderen Plätze. Colina, eine Tochter von Yuna, die im hessischen Bruchköbel lebt, wurde Jahresjugendsiegerin. Felisa vom „Kaiser Barbarossa“, in Langerwehe in Nordrhein-Westfalen daheim, wurde Seniorensiegerin. Und der Rüde Berry, auch er ein „Kaiser Barbarossa“, der Wilhelm Ziegler, Vorsitzender im Schnauzerklub Kaiserslautern, gehört, erzielte in der Offenen Klasse ein Einser-Vorzüglich.

Wer nun Lust auf solch schöne Schnauzer, oder auf schöne Zwerg- oder Riesenschnauzer hat oder sich gerne bei den Pinschern umschaut, der ist am kommenden Wochenende auf dem Schnauzerplatz am Kniebrech willkommen.