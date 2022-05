Eine umfangreiche Kontrolle hat die Polizei am Freitag in der Innenstadt durchgeführt. Polizeibeamte der Polizeiinspektionen 1 und 2 und des „Hauses des Jugendrechts“ waren gemeinsam vom frühen Abend bis in die Nacht hinein im Bereich der Mall „K in Lautern“, dem Rathausvorplatz, der Fußgängerzone und der Altstadt unterwegs. Die Einsatzkräfte kontrollierten zwischen 16 und 24 Uhr mehr als 130 Personen. Dabei ahndeten die Beamten mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Unter anderem fanden sie bei einer Person Betäubungsmittel, die aufgrund der Menge und Verpackung den Verdacht erweckten, dass sie für den Handel gedacht waren. Weiterhin fielen zwei Personen auf, die unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss Auto fuhren. Eine der Personen versuchte, zu Fuß vor der Kontrolle zu flüchten, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten eingeholt und zur Dienstelle gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.