Wieder übernimmt das Tennis in Zeiten von Corona eine sportliche Vorreiterrolle. Nach der schon vor einigen Wochen gewährten Trainingserlaubnis geht es an diesem Wochenende mit den Mannschaftswettbewerben los. Die als „Übergangssaison 2020“ deklarierte Runde eröffnen die Verbandsligaherren des 1. TC Weilerbach am Sonntag (10 Uhr) mit einer reizvollen Heimpartie gegen BASF TC Ludwigshafen III.

„Natürlich sind wir froh, dass wir nach der langen Abstinenz wieder Wettkampftennis spielen können“, sagt Sebastian Backe angesichts der Saisoneröffnung. Der Verbandsligaspieler