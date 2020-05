Von Freitag, 15. Mai, bis Sonntag, 17. Mai, werden auf dem Parkplatz an der Südtribüne des Betzenbergs aktuelle Kinofilme auf einer großen Leinwand gezeigt.

Pro Abend werde es zwei Filme geben, berichtet FCK-Pressesprecher Stefan Roßkopf. Der erste starte um 21.30 Uhr, der zweite um 23.59 Uhr. Einlass sei jeweils eine Stunde vorher, eine Stellplatzreservierung gebe es nicht. Die Autos sollen vor Ort eingewiesen werden, damit sie sich nicht gegenseitig die Sicht verstellen.

Snacks selber mitbringen

Pro Fahrer koste das Autokino 15 Euro, für jeden Fahrgast schlage der Besuch mit zwölf Euro zu Buche, erklärt Roßkopf. In den Autos dürften Personen aus maximal zwei unterschiedlichen Haushalten sitzen. Der Ton werde über Funkkopfhörer übertragen, was den Vorteil biete, dass englischsprachige Filme auch im Original angehört werden könnten. Snacks und Getränke müssten sich die Autofahrer selbst mitbringen, einen Verkauf werde es vor Ort nicht geben.

Das Autokino veranstaltet der FCK in Zusammenarbeit mit dem Pirmasenser Unternehmen LSD Events und Lager 14, einem Verein aus Pirmasens, der eine Plattform für Kunst und Kultur in der Region schaffen möchte. Lager 14 hat bereits in Pirmasens Autokino-Abende organisiert.

Geisterspiele im Autokino?

Der FCK überlege seit längerem, welche Veranstaltungen er anbieten könne, nachdem die klassischen Tagungen wegen der Corona-Krise abgesagt werden mussten. Derzeit sei man im Gespräch mit dem DFB, um abzuklären, ob die geplanten Bundesliga-Geisterspiele via Autokino übertragen werden könnten. Ob dies möglich sein werde, sei allerdings noch unklar, so Roßkopf.

