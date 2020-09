Anlässlich des bundesweiten Warntags am Donnerstag, 10. September, weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass auch die die Sirenen der Firmen Gefahrstoffzentrum Kaiserslautern im Industriegebiet Nord (bei Siegelbach) und Brenntag im Industriegebiet West (in der Merkurstraße) um 11 Uhr zur Probe heulen werden.

Wie eine Sprecherin des Rathauses der RHEINPFALZ sagte, wurden „im Zuge der neuen Medien, wie zum Beispiel Rundfunk- und Fernsehwarnungen, Warn-Apps (wie Nina, Katwarn und ähnliche) die Zivilschutzsirenen abgelöst“. In Kaiserslautern gibt es demnach von städtischer Seite aus derzeit nur Sirenen in den Stadtteilen. Doch die dienten der Alarmierung der Feuerwehr – nicht zur Warnung der Bevölkerung. Die Sirenen in den Stadtteilen seien für den Warntag nicht vorgesehen.

Am 10. September um 11 Uhr wird erstmals seit 1990 wieder eine bundesweite Testwarnung durchgeführt. Das diene dazu, die Bevölkerung zu sensibilisieren, aber auch, um die Funktionsfähigkeit des Systems zu überprüfen und bei Bedarf nachzusteuern. Regionaler Knotenpunkt für dieses über Satelliten kommunizierende System für den Bereich der Westpfalz ist die Integrierte Leitstelle in Kaiserslautern. Von hier aus werden Information automatisiert an Radio- und Fernsehstationen oder an Warn-Apps gestreut.