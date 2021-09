Die Vollsperrung der K13 zwischen Rodenbach und Siegelbach wird am Samstag, 11. September, im Laufe des Tages aufgehoben. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Bis auf einige Restarbeiten – wie zum Beispiel herstellen der Bankette, aufkleben der Borde und aufbringen der Markierung – sei die Baumaßnahme abgeschlossen. Die K13 wurde auf einer Länge von rund 900 Metern einschließlich der Umgestaltung des Knotenpunktes „Am Tränkwald“ in rund acht Wochen saniert. Anfang Oktober werden die Schutzplanken auf der freien Strecke zwischen Rodenbach und Siegelbach hergestellt. Diese Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung und dauern etwa zwei Wochen, so der LBM weiter. Die Baukosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich auf rund 605.000 Euro.