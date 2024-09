In der Straße Am Stollen in Kaiserslautern-Wiesenthalerhof stehen Bauarbeiten an. Wie das Referat Tiefbau der Stadtverwaltung Kaiserslautern mitteilt, beginnen sie am Montag, 23. September, und sollen etwa fünf Wochen lang dauern. Zwischen der Erzhütter Straße und dem Herrenwiesental wird die Straße Am Stollen umfangreich saniert, wofür sie abschnittsweise voll gesperrt werden muss. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt, wobei die Trennung der Abschnitte etwa in der Mitte der Straße erfolgt. Zunächst wird der Bereich zwischen der Erzhütter Straße bis etwa in Höhe Am Stollen 48 saniert. Anschließend werden im zweiten Abschnitt von dort bis zum Herrenwiesental die Bauarbeiten aufgenommen. Die Deckschicht wird abgefräst und ein neuer Asphaltbelag aufgebracht. Bereichsweise werden die Rinnen und Bordsteine ausgetauscht, abgängige Straßenabläufe reguliert sowie die vorhandenen Schachtabdeckungen und Schieberkappen erneuert. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.