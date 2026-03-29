Am Freitagabend hat ein alkoholisierter Autofahrer am Stiftsplatz in Kaiserslautern laut Polizei einen Unfall verursacht und ist anschließend einfach davongefahren.

Ein Zeuge meldete der Polizei, dass ein SUV beim Ausparken gegen ein geparktes Auto gestoßen und anschließend in Richtung Bismarckstraße davongefahren sei. Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug und konnte den Fahrer schließlich kontrollieren. Am SUV stellten die Beamten frische, zum Unfall passende Beschädigungen fest. Der 28-jährige Fahrer gab an, Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, teilt die Polizei mit. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei.