Vor dem verkaufsoffenen Sonntag am 16. Oktober ist Matthias Pallmann-Heger, Vorsitzender des Kaiserslauterer Einzelhandelsverbands, sehr optimistisch. Am sogenannten Mantelsonntag, an dem die Kunden sich vor allem für die neue Wintermode interessierten, rechnet er mit einer großen Resonanz. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr. Der nächste verkaufsoffene Sonntag findet dann am 27. November statt.

Vier Einkaufssonntage seien ausreichend, so Pallmann-Heger. Aber gerade der kommende, an dem auch die Oktoberkerwe parallel stattfindet, sei in aller Regel ein echtes Zugpferd. Generell seien die Sonntage immer gute Werbung für die Stadt, weil die Besucher dann auch Zeit in der City verbringen. Wobei auch an Samstagen regelmäßig viele auswärtige Gäste aus dem Umland in der Stadt unterwegs seien. Mit dabei ist auch der Handel im Gewerbegebiet West und in der Merkurstraße, wie Bettina Göbelsmann, Vorsitzende der Werbegemeinschaft S+E, ankündigt. „Es machen viele Geschäfte mit, sie präsentieren neue Ware und freuen sich“, so Göbelsmann. Wie in den Vorjahren verkehrt ein Shuttle im Stundentakt ab Rathaus in die Merkurstraße und zurück über die Linie 105. Sonntags fallen auf öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt keine Gebühren an.