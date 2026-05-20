An Pfingsten zeigt die Tipp-Kick-Elite in der Kaiserslauterer Schillerschule ihr Können – mit eckigem Ball und rotem Knopf. Auch ein Lauterer gehört zu den Top-Spielern.

Wer Tipp-Kick bisher nur als Kinderspiel aus vergangenen Tagen kennt, dürfte an Pfingsten in Kaiserslautern staunen: Beim 10. „LutraBarbarossaCup“ und der süddeutschen Einzelmeisterschaft zeigen Profis, wie anspruchsvoll das Spiel mit dem roten Knopf sein kann.

Dieses Spiel mit der Spielerfigur, die auf Knopfdruck auf den Kopf schießt, dem Torwart samt Bedienungskasten und dem Ball, der nicht rund, sondern eckig ist, hat in der Barbarossastadt eine lange Tradition. Im Sommer 1986 wurde der 1. Tipp-Kick-Club (TKC) Kaiserslautern gegründet - der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Der 1. TKC gehört mittlerweile zu den renommiertesten Tipp-Kick-Klubs in Deutschland. Seinen bisherigen Höhepunkt erlebte der Kaiserslauterer Tipp-Kick-Club, als er im Jahr 2019 deutscher Meister und Pokalsieger wurde. Aktuell tipp-kicken die Lauterer mit zwei Mannschaften in der Bundesliga. Als Ausrichter großer und bedeutender Turniere hat sich der 1. TKC auch einen Namen gemacht.

Samstag: Auflage zehn des „LutraBarbarossaCup“

So erlebt der „LutraBarbarossaCup“ heuer bereits seine zehnte Auflage. Das zehnrundige Turnier beginnt am Samstag um 10 Uhr in der Turnhalle der Schillerschule. An gleicher Stelle steigt einen Tag später, am Pfingstsonntag (9 Uhr), die süddeutsche Einzelmeisterschaft. 90 Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum werden dazu erwartet, darunter die Spitze der Tipp-Kick-Szene. Michael Link spricht von einem „Grand-Slam-Turnier“, um den Stellenwert der Veranstaltung zu unterstreichen. Der 51-Jährige ist nicht nur der Sportliche Leiter des 1. TKC, sondern gehört auch zu den deutschen Top-Spielern. Im vergangenen Jahr gewann er im bayrischen Amberg die süddeutsche Meisterschaft. Im Endspiel besiegte er keinen Geringeren als den deutschen Meister Jakob Weber.

Link, der in der Turnierrangliste hinter Frank Hampel von TKC Gallus Frankfurt den zweiten Platz belegt, tritt am Sonntag als Titelverteidiger an, bezeichnet sich aber nicht als Favoriten. In dieser Rolle sieht er den norddeutschen Meister Michael Kaus (Gallus Frankfurt). Auch Michael Links Klubkamerad Jochen Hahnel, der amtierende westdeutsche Meister, dürfte im Kampf um den Meistertitel ein gewichtiges Wort mitreden.