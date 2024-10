Am Pfalztheater Kaiserslautern gibt es am Sonntag neben den regulären Vorstellungen ein Programm für die ganz Kleinen sowie eine Matinee für Klassikfreunde.

„Romantische Begegnungen“ lautet der Titel des zweiten Kammerkonzerts der Saison auf der Werkstattbühne. Im Mittelpunkt stehen am 20. Oktober ab 11 Uhr Schumanns „Dichterliebe“ in der Bearbeitung für Streichquartett und Schuberts Oktett für Klarinette, Horn, Fagott und Streicher.

„Dichterliebe“ ist 1840 entstanden, als Robert Schumann nach langem zermürbendem Kampf doch seine geliebte Clara heiraten durfte. In dem Liederzyklus geht es allerdings um Gefühle einer unglücklichen Liebe, die Texter Heinrich Heine aber auch mit der für ihn typischen Schärfe und bitteren Ironie seziert. In neue musikalische Sphären dringt Schuberts Oktett vor, denn es führt, so das Pfalztheater, den konzentrierten kammermusikalischen Satz zu geradezu sinfonischer Klangfülle und durchmisst alle Emotionen der Romantik. Es wirken mit: Tenor José Carmona, die Violinisten Sumin Lee und Pavel Anticona-Cabaliero,