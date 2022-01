Impfen ohne Termin: Das bietet der DRK-Kreisverband Kaiserslautern Stadt am Sonntag, 23. Januar, an. Von 9 bis 19 Uhr kann sich jeder ohne Anmeldung im DRK-Testzelt an der Technischen Universität in der Paul-Ehrlich-Straße hinter der Sporthalle (Gebäude 28) den Piks holen. „Wir wollen den Bürgern ein niederschwelliges Angebot machen, sehen uns da als Wohlfahrtsverband auch in der Pflicht“, erklärte DRK-Vorstand Marco Woltermann. Gerade weil sich die Omikron-Variante weiter schnell ausbreite, wolle das DRK einen Beitrag dazu leisten, die Welle vielleicht doch noch etwas einzudämmen. Mit der Offerte am Sonntag hofft Woltermann auch jene Mitbürger zu erreichen, die während der Woche aufgrund ihrer Arbeitszeiten keine Zeit zum Impfen finden oder bislang noch unentschlossen waren. Vor Ort sein werden 30 Ehrenamtliche, zudem sieben Ärzte und fünf Apotheker. Falls es zu Wartezeiten in der Kälte komme, würden Heißgetränke angeboten. Geimpft werden können 600 Dosen Biontech für Zwölf- bis 30-Jährige, zudem 1000 Dosen Moderna für Menschen, die älter als 30 Jahre sind. Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Vor dem Testzentrum stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Personalausweis, Maske und Impfpass sind mitzubringen.