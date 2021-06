Wer die Vielfalt privater Gärten kennenlernen will, den Austausch über Pflanzenwissen oder Anregungen zur Gartengestaltung sucht, der kann am Tag der offenen Gartentür Paradiesisches entdecken. Am kommenden Sonntag, 27. Juni, von 10 bis 18 Uhr, stehen in 23 Gärten in Kaiserslautern und Umgebung die Pforten offen für alle interessierten Besucher. Ein Blick vorab in den Garten von Ursula Avenhaus in Dansenberg.

Schon von der Straße aus fällt der harmonisch gestaltete Südhang auf. Als Gärtner weiß man: Diese Lage ist eine echte Herausforderung. Zwischen Sandsteinen, die dem Boden Halt geben, blüht hier aktuell Lavendel in Weiß und Lila, Mutterkraut in Weiß-Gelb und Storchschnabel in Pink. Daneben wachsen Iris, Katzenminze, Lein, Schleifenkraut, Herbstastern und fette Henne. Der Mohn reckt schon seine dekorativen Samenkapseln in die Höhe. Die üppig weiß blühenden Zweige der Deutzie bilden zusammen mit einem weißen Ginster, Kiefernbüschen und sogar einem Judasbaum einen natürlichen Sichtschutz hin zum Garten.

Im Vorgarten fängt die Rose Leonardo da Vinci mit üppiger Blütenpracht den Blick. Eine wüchsige Glyzinie windet sich am Haus selbst entlang – sie hat schon mehrfach einer Taufe mit Heizöl getrotzt, erzählt die passionierte Gärtnerin.

Betritt man den Garten, reihen sich unterschiedlichste Bereiche harmonisch aneinander. Bis vor Kurzem wurden Hortensien, Azaleen und Rhododendren noch von einer 40 Jahre alten Zeder beschattet, die der Trockenheit zum Opfer fiel. Jetzt fehle der Schatten. Die Sträucher profitieren davon, dass sie in große Kübel in die Erde eingelassen wurden. So gelangt das Gießwasser direkter an den Wurzelbereich.

„Ein Garten ist immer im Wandel“

Den ehemaligen Teich, eine Gefahrenquelle für kleine Kinder, will die passionierte Gärtnerin in ein Sandsteinarrangement mit einer Wasserquelle in der Mitte umgestalten. „Ein Garten ist immer im Wandel“ – das weiß Avenhaus aus 40 Jahren Gartenerfahrung.

Neben der Rhododendronhecke halten sich in Avenhaus’ „wilder Ecke“ wuchernde Stauden wie Goldfelberich, Maiglöckchen und Mädchenauge gegenseitig in Schach. Lücken werden mit einjährigen Blumen wie Hornveilchen oder Begonien geschlossen. „Wenn man den Boden bedeckt hält, kann sich das Unkraut schlecht ausbreiten“, weiß Avenhaus. Im Frühjahr beleben Krokusse und Alpenveilchen mit ihren Blüten die Szenerie. Felsenbirne und Wildrose, Weigelie und Jasmin sorgen wiederum für Sichtschutz an der Grundstücksgrenze. Eine Besonderheit ist der Apfelbaum, der auf dem Rasen Schatten spendet. Durch Okulieren wachsen zwei Sorten auf demselben Baum: Goldparmäne und Oldenburger. An den Zweigen hängen Körbe mit Orchideen und Fuchsien, denen es hier draußen offensichtlich ausgezeichnet gefällt. Pfingstrosen und Strauchpäonie, Lenzrosen und Akelei, Herbstanemonen, Eisbegonien und Zinnien leiten über zu der japanischen Kirsche „Kanzan“, die Avenhaus wegen ihres fächerartigen Wuchses besonders liebt.

Daneben schließt sich der sonnige Bereich an, mit üppigen Rosen in einer Staudenrabatte im englischen Stil. Mit großer gestalterischer Sicherheit angelegt, wirkt das Arrangement aber dennoch leicht, ungezwungen und zauberhaft in den wechselnden Höhen und seiner Farbzusammenstellung. Rosenresli, Colette, Charles Austin oder Ghislaine de Feligonde und andere Rosen ziehen den Besucher in ihren Bann. Dazwischen setzen Iris und Phlox in allen Farben, türkischer Mohn, Malven oder Sommermargeriten lockere Akzente. Dass ihre Rosen auf dem eher sandigen Boden üppig gedeihen, dafür hat Avenhaus einen Trick: Sie gibt jeder Rose bei der Pflanzung ein bis zwei Eimer Lehm dazu.

„Ich liebe das Farbspiel der Blüten in der Sonne, wie die Blütenblätter Schattierungen erzeugen“, erzählt Avenhaus – das spiegelt sich in ihrem Garten wider. „Als Lehrerin sieht man in der Schule ja nicht immer, was man gesät hat. Da ist der Garten für mich eine Quelle der Freude und Erbauung.“ Auch als sie nach der Pensionierung mit der Pflege ihres Mannes sehr gefordert war – eine Stunde Gartenarbeit am Abend war Erholung für sie. „Das hat mir viel Kraft gegeben“, sagt sie offen.

Durch den großen Rosenbogen geht es in die Kompostecke und zum Gemüsegarten. Beerensträucher aller Art, Rhabarber, Salat, Kräuter und Erdbeeren gedeihen hier. Übrigens auch ein großer Muskatellersalbei, der in voller Blüte steht. Ein dickes schwarzes Insekt fliegt gerade direkt in eine der weiß-lila Blüten hinein. „Die Holzbienen lieben den Muskatellersalbei“, freut sich die Gärtnerin.

Pflanzen aus ganz Deutschland und Italien

Avenhaus weiß, wo sie ein besonderes Pflanzenangebot findet und hat aus ganz Deutschland und Italien schon Pflanzen mitgebracht. Auch Sandsteinbecken oder Skulpturen setzen Akzente zwischen der Bepflanzung. Oft haben die Objekte auch eine Geschichte. Ein Sandsteinrelief hat sie sogar selbst geschaffen: eine strahlende Sonne.

Tag der offenen Gartentür – hier sind die Pforten offen

Innenstadt:

Bettina Bachem, St. Franziskus-Straße 5

Edith & Otto Schmidt, Werschweiler Straße 10

Christel Schäfer, Feuerbachstr. 3

Helga Bäcker, Breslauer Straße 66

Erika Klos, Pfaffenbergstraße 106

Kräutergarten im Wadgasserhof/Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum), Ehemaliger Fürstenhof, Steinstraße 48

Dansenberg:

Zentraler Anlaufpunkt in Dansenberg: Obstwiese des Obst- und Gartenbauvereins Dansenberg, Franz-Becht- Straße (neben Parkplatz Ortsmitte) Christine Glaser & Stefan Lambrecht, Zur Halde 3

Petra Reh, Im Finkenhain 13

Ute & Manfred Reeb, Im Finkenhain 4

Leonie Garth, Im Birngarten 14a

Familie Dorothee & Christian Weis, Auf der Rott 2a

Familie Sylvia & Winfried Harth, Auf der Rott 2

Familie Braun-Mayr-Falkenberg, Auf der Rott 4

Familie Caesar, Auf der Rott 6

Familie Merker, Auf der Rott 8

Angelika & Wolfgang Nägle, Im Langacker 5

Ursula Avenhaus, Zur Weide 6

Hohenecken:

Lilo & Eckehardt Neumann, Kellerwaldstraße 70

Heidi & Hubert Scheen, Burgherrenstraße 143 (Eingang Sommerau)

Erfenbach:

Trägerverein Museum Bachbahn, Siegelbacherstraße 113 (Eingang Jahnstraße)

Heiligenmoschel:

Erdmannshof – Susanne & Thomas Erdmann, Römerstraße 8

Hochspeyer:

Gerd Marburger, Am Springerkopf 11

Schopp:

Schulgarten an der Grundschule, Hauptstraße 11

Weilerbach:

Daniela Caporaso, Am Hochrain 40

Weitere Infos finden Sie hier.