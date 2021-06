Am Sonntag konzertiert um 17 Uhr Countertenor Andreas Scholl in der Fruchthalle. Für das Konzert – das wegen der Corona-Auflagen allerdings nur Platz für Abonnenten hat – ist ein Testnachweis nötig. In unmittelbarer Nähe der Fruchthalle sind folgende Teststellen geöffnet: Apotheke am Schillerplatz von 11 bis 19 Uhr, Testcenter am Altenhof von 9 bis 19 Uhr, Testcenter Spittelstraße 8 (Popshop) von 9 bis 19 Uhr. Mit dem dort erworbenen digitalen Nachweis per QR-Code ist auch eine Kontaktnachverfolgung möglich, die das Brauhaus am Markt per Scan nutzt. Der Kunde braucht nur ein Smartphone.