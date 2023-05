Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dansenberg startet am Samstag (19.30 Uhr/Layenberger Sporthalle) mit einem Heimspiel gegen den schwer einzuschätzenden TV Willstätt in die Aufstiegsrunde zur Zweiten Handball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Steffen Ecker geht nach der gelungenen Generalprobe gegen ihren Ligarivalen TSG Haßloch mit breiter Brust in das erste Pflichtspiel seit Oktober 2020.

Der Modus

Insgesamt haben 14 Teams für die Aufstiegsrunde gemeldet. In der Vorrunde spielen die Mannschaften der Drittliga-Staffeln Nord-Ost und Nord-West in einer Gruppe, die Parallelgruppe