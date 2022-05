Am 14. Mai wird auf dem Wochenmarkt der Europatag gefeiert. Informationen, Preise am EU-Quizrad und Musik warten auf die Besucher.

Das Europa Direkt Informationszentrum (EDI) Kaiserslautern feiert nach zwei Jahren Pause wieder den Europatag – der eigentlich am 9. Mai ist – gemeinsam mit den Bürgern. Am Samstag, 14. Mai, lädt das EDI von 10 bis 13.30 auf den Wochenmarkt ein. Der Infostand bietet Gelegenheit, sich über aktuelle Europathemen auszutauschen. Am EU-Quizrad winken Preise in Form von Gutscheinen für Produkte der Wochenmarktbeschicker „Spezialitäten Kirbas“, Imbiss Boll, Feinkost Conrad, Früchte Wenger und Backhaus Scheidt.

Das Team von Europa Direkt wird unterstützt von den Europabeauftragten des Jugendparlaments, der Europa-AG des St.-Franziskus-Gymnasiums und -Realschule sowie Mitgliedern der Europa-Union. Musikalische Unterhaltung bietet Thomas Weithäuser am Saxophon.