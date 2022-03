Bürgermeister Ralf Hechler ruft in seiner Funktion als Botschafter der Deutschen Humanitären Stiftung für Samstag, 5. März, von 14 bis 16 Uhr zu einer Spendensammlung für die Ukraine an der Reichswaldsporthalle der Realschule Plus auf. Mit der Aktion soll die Aufnahmestation der Stiftung für Flüchtlinge an der ukrainisch-polnischen Grenze unterstützt werden. Das dortige Helferteam benötigt für das Versorgungszelt im Moment vor allem Lebensmittel, die noch mindestens zwei Monate haltbar und originalverpackt sind: Konserven aller Art, Nutella, Marmelade, Kaffee, Tee, Kakao, Honig und Süßigkeiten. Gebraucht werden außerdem Hygieneprodukte und Babynahrung, saubere und nicht beschädigte Decken und Schlafsäcke sowie Winterjacken für Kinder bis maximal Größe L. „Weitere Aktionen werden folgen“, sagt Hechler.