Das Kinderfest „Fun & Action in der City“ ist seit Jahren fester Bestandteil des Kaiserslauterer Veranstaltungskalenders. In diesem Jahr findet das Kinderspektakel der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ und der Stadt am Samstag, 10. Juni, von 10 bis 16 Uhr in der Innenstadt statt.An diesem Tag gibt es über die gesamte Innenstadt verteilt zahlreiche Aktionen für Kinder und Familien. Tanz und Show, Kreativität und Bastelei, Spiel und Spaß, Musik und Sport – das Kinderfest bringt ein facettenreiches Programm in die Barbarossastadt.

Ein Höhepunkt ist der Auftritt von „Deine Kinderband“ (12 Uhr) auf der Bühne an der Stiftskirche. Einzelhandel und Gastronomie sorgen laut Veranstalter dafür, dass auch Eltern versorgt werden. Das Programm ist auf der App der Stadt zu finden.

„Wir freuen uns auf ganz viele Besucher. Es ist uns gelungen, ein tolles Programm für unsere Jüngsten auf die Beine zu stellen. Eingebunden in das Fest ist praktisch die komplette Fußgängerzone sowie mehrere Plätze wie der Altenhof, der Schillerplatz, rund um die Stiftskirche oder auch am Riesenbrunnen“, sagt Alexander Heß, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ und Leiter des Citymanagements.