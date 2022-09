Die Idee einer Gemarkungswanderung um Erfenbach schwebt Reiner Kiefhaber schon seit Jahren vor. Jetzt ist es soweit: Der Heimatverein Erfenbach lädt am Samstag zur ersten von drei Gemarkungswanderungen ein. Als Vorsitzender des 2018 anlässlich der 875-Jahr-Feier Erfenbachs ins Leben gerufenen Heimatvereins freut sich der ehemalige Ortsvorsteher nach intensiven Vorbereitungen den Startschuss zur ersten Teilstrecke geben zu können. Der fällt am Samstag um 13 Uhr am Sportplatz in Erfenbach. „Wir hoffen auf rege Teilnahme.“

Die erste Tour von 4,5 Kilometern führt vom Sportplatz mit einer Rast am Pfaffenwoog zur Frauenwiesen. Die zweite Tour, ebenfalls 4,5 Kilometer lang, startet am Samstag, 24. September, an den Frauenwiesen und endet nach einer Rast bei Stockborn in der Goldackerstraße. Eine Länge von 5,4 Kilometer weist die dritte Etappe auf. Start dazu ist am 1. Oktober an der Goldackerstraße. Von dort geht’s über die Ziegelhütte zum ursprünglichen Start am Sportplatz.

Es wird auch traditionell gepritscht

Dank zweier Mitglieder des Heimatvereins, die beruflich mit Vermessungstechnik zu tun hatten, konnten bei einer Vortour alte Grenzsteine ausfindig gemacht werden. Wie beim Waldumgang in Kaiserslautern bis vor Jahren üblich, werde an den Grenzsteinen auch gepritscht, verrät Kiefhaber. Als Pritscher habe sich Udo Lackmann, der ehemalige Vorsitzende des TuS Erfenbach, bereit erklärt. Gewandert wird bei jedem Wetter. Für Kinderwagen seien die Strecken nicht geeignet. Wanderer erwarten entlang der Wegstrecken Beköstigung und Überraschungen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Auch wenn sich Kiefhaber aus seinem Amt als Ortsvorsteher im vergangenen Jahr aus beruflichen Gründen zurückgezogen hat, ist er in seiner Funktion als Vorsitzender des Heimatvereins dem Dorfgeschehen weiterhin verbunden. Der Heimatverein sei ein Glücksfall für Erfenbach, erinnert er an Initiativen zum Dorfjubiläum, an die Durchführung der Zeltkerwen und an die Weihnachtsbaumaktionen der vergangenen Jahre. jsw