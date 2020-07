Die Bürgerinitiative „Stadt für alle“ fürchtet um die Zukunft der Stadtplatane. Deshalb planen die Mitglieder am Samstag, 1. August, eine Aktion an dem Naturdenkmal am Fackelrondell.

„Wir wollen die Stadtplatane gießen, mit Wasser aus dem Fackelbrunnen“, kündigte Michael Fetzer, einer der Mitstreiter, am Donnerstag an. Er berichtete, besorgt habe die Initiative verfolgt, dass die Wurzeln des 200 Jahre alten Baumes mitten im Sommer freigelegt wurden, angeblich, um die Standfestigkeit des Baumes zu untersuchen. Fetzer sagt, die Planung für die neue Stadtmitte und die Rolle der Stadtplatane in dem Prozess seien bislang zu wenig transparent. „Wir fordern deshalb: Finger weg von der alten Stadtplatane.“ Ziel müsse es sein, ihre Vitalität zu erhalten, auch durch einen geschützten Wurzelbereich in der Größe der Baumkrone.

Treffen mit Gießkannen

„Es darf an der Stelle bei Baumaßnahmen aber auf keinen Fall versiegelt werden“, betonte Fetzer weiter. Treffpunkt mit Gießkannen an der Platane ist am Samstag um 11.30 Uhr. „Wir gießen den alten Baum, das ist ein symbolischer Akt. Wer möchte, darf den Riesen auch umarmen“, so Fetzer.