Sie kennen das, liebe Leserinnen und Leser, man schaut gebannt auf den Fernseher, der Spannungsbogen ist aufgebaut und dann – Werbung. Oder schlimmer: Fortsetzung in der kommenden Woche. Wer wissen will, wie es weitergeht, muss beim nächsten Mal wieder einschalten.

Na, wenn es im TV funktioniert ... dachte sich wohl der Stadtrat. Gerade hatte Bürgermeisterin Beate Kimmel vorgestellt, was in Sachen Sicherheit und Sauberkeit in Kaiserslautern getan wurde, und Johannes Barrot (SPD) war mit dem Umgang von FDP und CDU mit der Kriminalitätsstatistik des Bundeskriminalamtes hart ins Gericht gegangen, da war Schluss. Die Zeit war fortgeschritten, 19.30 Uhr, und der nicht-öffentliche Teil der Sitzung stand auch noch an. So entschied sich der Rat zu einem Novum – zumindest sagte Oberbürgermeister Klaus Weichel: „Das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht“. Die gerade begonnene Debatte wurde vertagt, auf die Sitzung in zwei Wochen. Ob es die Zuhörer wieder in den Ratssaal lockt? Wir haben uns indes entschieden, Ihnen keine Fortsetzungsgeschichte anzubieten. Sie lesen das komplette Thema nach der gesamten Debatte in zwei Wochen.