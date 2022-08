Gleich zweimal war ein Autofahrer am Sonntag in einen Unfall verwickelt – doch in keinem der Fälle konnte der Pechvogel etwas dafür. Wie die Polizei mitteilte, parkte der Wagen des Mannes auf dem Erbsenberg, als um 11.30 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem Auto gegen das Fahrzeug des Mannes krachte. Beim Rangieren auf dem voll belegten Parkplatz beschädigte er dabei eine Ecke des Autos. Kurz darauf passierte einer 23-Jährigen das gleiche Missgeschick: Auch sie rangierte mit ihrem Fahrzeug und krachte dabei ebenfalls gegen den Wagen des Unglückrabens. Glück im Unglück: Die junge Frau stieß wenigstens gegen dieselbe Ecke wie zuvor der 38-Jährige.