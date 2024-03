Am Osterwochenende heißt es zum wiederholten Male „Seyd gegrüßt“. Feuershows, Bogenschießen, Speis und Trank im mittelalterlichen Stil stehen auf dem Programm. Vom 30. März bis zum 1. April hofft das Gelterswoog-Team auf viele Besucher beim Mittelaltermarkt.

Der Markt wird zum zweiten Mal in Folge komplett vom Gelterswoog-Team organisiert. Boris Zeller und Peter Wirrer, seit 2022 Pächter des Strandbads und zuvor schon als solche auf dem Minigolfplatz aktiv, arbeiten dabei gemeinsam mit Freunden und Fachfirmen, erzählt Zeller. Eröffnet wird die Veranstaltung von Gaukler „Timelino“, bürgerlich Tim Liebel, am Samstag, 30. März, um 14 Uhr. Er hält eine Eröffnungsrede mit anschließendem Umzug über den Mittelaltermarkt. Auch die weiteren Aussteller präsentieren sich im Anschluss.

Feuershow und tanzbare Musik

„Es gibt eine neue Feuershow und neue Bands, die diesmal mehr rhythmische und tanzbare Musik spielen werden“, erzählt Veranstalter Boris Zeller. Für das leibliche Wohl wird an verschiedenen mittelalterlichen Ständen gesorgt. Dort gibt es beispielsweise Spanferkel, Flammkuchen oder auch einen Eisturm. Die Taverne bietet unterschiedliche Sorten Bier, Metbier, Naturradler und weitere Getränke an. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm mit Kinderschminken, Schwerter bemalen, Bogenschießen, Armbrustschießen und einem Kinderkarussell.

„Der letzte Mittelaltermarkt war ein voller Erfolg. Wir hatten Besuch von zahlreichen bewunderten Ausstellern, zufriedenen Gästen und hübsch Gewandeten. Der nächste Markt wird noch besser“, behauptet Zeller. Der Mittelaltermarkt ist mittlerweile zu einer jährlichen Tradition geworden und findet seit dem vergangenen Jahr zweimal pro Jahr statt – einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.

Besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen

„Wir rechnen mit 500 bis 1000 Besuchern pro Tag“, sagt Zeller. Aufgrund hoher Besucherzahlen bei den vorherigen Veranstaltungen sei es immer wieder zu Problemen mit der Parksituation gekommen. Parkplätze wurden nicht effektiv genutzt, Autos wurden zugeparkt. Zudem war die Nachfrage an Parkplätzen höher als das Angebot. „Diese Probleme haben wir das letzte Mal schon gut in den Griff bekommen. Da haben wir ein Team organisiert, das die Besucher, die mit dem Auto anreisen, den Parkplätzen zugewiesen hat. Zudem bitten wir darum, dass die Leute eventuell mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen“, sagt Zeller. Falls auf dem Parkplatz am Gelterswoog keine Parkmöglichkeiten mehr vorhanden sein sollten, kann auch in Hohenecken geparkt werden. Der Fußmarsch von dort aus dauert circa zehn Minuten.

Info

Der Mittelaltermarkt findet am Samstag, 30. März, und am Montag, 1. April, von 11 bis 21 Uhr statt. Am Sonntag, 31. März, von 11 bis 19 Uhr. Der Wegzoll beträgt für Erwachsene acht Euro, für Kinder und Gewandete fünf Euro. Alle Informationen rund um den Mittelaltermarkt sind auf der Homepage des Gelterswoogs www.gelterswoog-kl.de verfügbar.