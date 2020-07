Damit der Start ins neue Schuljahr gut gelingt, bietet auch die Landesregierung eine Sommerschule an. In den letzten beiden Ferienwochen können Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur achten Klasse mitmachen. In Kaiserslautern haben sich 240 Kinder angemeldet.

„Nach der Betreuenden Grundschule in den ersten drei Ferienwochen im Grundschulbereich, der Sommerschule der Stadt Kaiserslautern durch das Bildungsbüro in der zweiten und dritten Ferienwoche, ist dies das dritte Bildungsangebot in der Stadt für Schülerinnen und Schüler“, so Bürgermeisterin Beate Kimmel. „Ich bin beeindruckt, mit wie viel Engagement die Betreuung und die Räumlichkeiten für diese drei Angebote organisiert wurden und wie viel ehrenamtliche Unterstützung wir erhalten haben“, freute sich die Bürgermeisterin.

Auch für die Sommerschule des Landes haben sich Lehramtsstudierende, Lehrkräfte, pädagogisches Personal und Oberstufenschüler als ehrenamtliche Tutoren gemeldet. Gemeinsam wollen sie die Schülerinnen und Schülern möglichst fit in das neue Schuljahr 2020/2021 starten lassen. Das Angebot umfasst Nachhilfe in den Fächern Deutsch und Mathematik. Sie konnten sich wahlweise für die erste oder zweite Angebotswoche entscheiden.

In Kaiserslautern findet das Angebot für Schüler der Klassen 1 bis 4 an der Grundschule Geschwister-Scholl statt. Hier haben sich insgesamt 148 Kinder angemeldet. Sie werden in jeweils neun Klassen von 14 Ehrenamtlichen betreut. Für Schüler der Klassen fünf bis acht findet der Unterricht an der Lina-Pfaff-Realschule plus statt. Es haben sich insgesamt 90 Jugendliche angemeldet. Sie werden in jeweils sechs Klassen von zehn Tutorinnen und Tutoren betreut.

„An beiden Standorten sind die Hygienekonzepte der Schulen zu beachten. Viele Referate der Verwaltung haben hier Hand in Hand gearbeitet, um dieses Angebot realisieren zu können“, so Peter Krietemeyer vom Referat Schulen der Stadt. Gemeinsam mit seinem Team ist er für die Organisation in Kaiserslautern zuständig. Im Vorfeld hat mit den Kursleitenden eine Einweisung in die örtlichen Gegebenheiten stattgefunden, damit am Montag ein reibungsloser Start erfolgen kann, teilte die Stadtverwaltung mit.