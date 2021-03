Auf Antrag der Linken findet am Montag, 15 Uhr, in der Fruchthalle eine Sondersitzung des Stadtrates zu dem geplanten Abriss des DRK-Gebäudes in der Augustastraße statt.

Der Antrag wurde von Vertretern der Fraktionen von CDU, FDP, Grünen und der Partei unterstützt. Die Sitzung findet in Präsenz statt. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit für eine Hybridsitzung, bei der die Ratsmitglieder zwischen Anwesenheit und Online-Teilnahme hätten wählen können, kam nicht zustande. Oberbürgermeister Klaus Weichel hatte am Montag in der Hauptausschusssitzung noch einmal explizit erklärt, dass im Vorfeld jeder Sitzung ein Votum abgegeben werden muss, wie getagt werden soll.

Gehört werden in der Sitzung TU-Professor Matthias Schirren, für das Deutsche Rote Kreuz sprechen werden Bettina Göbelsmann, die stellvertretende Präsidentin des DRK-Kreisverbands, und Verwaltungsleiterin Barbora Neumaier. Die Leiterin der Landesdenkmalpflege, Roswitha Kaiser, und Kunibert Wachten, Vorsitzender des Gestaltungsbeirates, waren auch eingeladen, haben aber nicht zugesagt. Begründet hatten die Linken den Antrag damit, dass bei der Abstimmung im Rat im Jahr 2016 nicht auf die historische Bedeutung der DRK-Sanitätskolonne, ein von dem Stadtplaner Hermann Hussong entworfenes Gebäude, hingewiesen wurde. Das Gebäude, Baujahr 1912, steht nicht unter Denkmalschutz. Eine Baugenehmigung und damit auch grünes Licht für einen Abriss und den Neubau von drei Mehrfamilienhäusern in der Augustastraße wurde bereits im Dezember 2020 erteilt. Der Bebauungsplan für das Areal in der Augustastraße war im Jahr 2016 einstimmig beschlossen worden.

OB Weichel reagierte am Freitag verwundert, dass nicht von dem Angebot, hybrid zu tagen, Gebrauch gemacht werde. „Noch vor ein paar Wochen wurde eine sehr emotionale Diskussion geführt und es wurden virtuelle Sitzungen gefordert, gerade auch mit Blick auf die Gesundheit der Ratsmitglieder.“ Zudem sei geschimpft worden, die Verwaltung schaffe es nicht, digitale Stadtratssitzungen anzubieten. „Wir können es, aber jetzt wird es nicht genutzt. Das ist schade“, so Weichel. Das habe zur Konsequenz, dass die Anzahl der Zuhörer am Montag bei der öffentlichen Sitzung begrenzt werden müsse.