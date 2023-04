Ab Montag, 17. April, wird die Pariser Straße auf Höhe der Abzweigung zur Humboldtstraße für rund vier Wochen gesperrt. Grund sind Arbeiten am Fernwärme-, Strom- und Wassernetz. Das teilen die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) mit. Stadteinwärts wird der Verkehr weiterhin fließen, wenn auch zeitweise durch Umleitung auf die Gegenfahrbahn. Die Verkehrsführung stadtauswärts wird von der Pariser Straße auf Höhe der Humboldtstraße über die Humboldt-, König- und Rudolf-Breitscheid-Straße und Pfaffplatz zur Pariser Straße umgeleitet. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr: Wie die SWK-Verkehrsbetriebe mitteilen, fahren die Busse ab Montag hinter der Mall links über die Humboldt- und Königstraße in Richtung Westen. Für alle Linien entfällt die Haltestelle Apostelkirche stadtauswärts. Die Linien 102, 103, 104, 111 und Nachtbusse fahren den Pfaffplatz nicht an. rhp/bld