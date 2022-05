Gärtner aufgepasst! Nach den heftigen Regengüssen, die am Donnerstag in Teilen des Landkreises mit Hagel niedergingen, sind am Montag neue Gewitter im Anmarsch. Die Woche startet mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Die Luft ist erneut schwülwarm. Insbesondere am Nachmittag und Abend können mächtige und bedrohliche Wolkenmassen teils kräftige Schauer und Gewitter produzieren. „Örtlich muss dabei auch wieder mit Starkregen, Hagel und kräftigen Windböen gerechnet werden“, warnt der Lambsborner RHEINPFALZ-Meteorologe Michael Agne. Im Anschluss daran purzeln die Temperaturen nach unten und erreichen am Dienstag bei einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken nur noch selten die 20-Grad-Marke.