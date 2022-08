Die Hälfte der Großen Ferien ist schon vorüber, Tour Nummer vier aus der Reihe „Mit der RHEINPFALZ unterwegs“ steht in der vierten Ferienwoche auf dem Programm: Der Mittwoch, 17. August, steht im Zeichen des Fahrrads. Die RHEINPFALZ bietet zusammen mit dem ADFC eine etwa 25 Kilometer lange Radtour rund um Kaiserslautern an. Dazu können Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich am Montag, 15. August, ab 10 Uhr telefonisch anmelden.

Ausgesucht hat die Strecke Bernd Köppe, beim Kaiserslauterer Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) unter anderem Tourenguide, aber auch seit einigen Wochen stellvertretender Vorsitzender des Verbandes. Köppe stuft die 25 Kilometer lange Tour als „leicht bis mittel“ ein. Sie führt von Kaiserslautern, grob gesprochen, nach Hochspeyer und zurück. Der ADFC hat im Sommer regelmäßige Touren auf dem Programm – in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Details dazu finden sich auf der Homepage des Kreisverbands unter www.adfc-kl.de, Stichwort Tourenprogramm.

Los geht es vom Stadtzentrum über Bismarck- und Fischerstraße in Richtung Kleberkaserne und dort dann auf den Radweg nach Hochspeyer. Unterwegs wird Bernd Köppe zu einigen markanten Punkten einige Worte sagen, so sind auf dem ersten Teil einige interessante Graffiti zu sehen, bevor es später auch um Bahnanlagen, etwa den Heiligenbergtunnel, auf dem Weg gehen wird.

25 Kilometer und 100 Höhenmeter

Die Strecke bietet auch einige Höhenmeter, nach dem Start auf etwa 240 Metern geht es bis hoch auf 340 Meter, der höchste Punkt wird laut Höhenprofil etwa nach zehn Kilometern erreicht. Von Hochspeyer geht es wieder zurück nach Kaiserslautern, unter anderem am Forsthaus vorbei. Schlusspunkt ist im Volkspark, wo an dem Abend wieder der „Sommerswing“ steigt. Wer dort noch die Schlusseinkehr mitmachen möchte, sollte an drei Euro Eintritt denken.

Wer am Mittwoch mit dabei sein will, der sollte, auch im eigenen Interesse, besonders auf zwei Dinge achten. Verkehrssicher sollte das Fahrrad sein, außerdem sollte der Luftdruck der Reifen vor Fahrtantritt überprüft werden. Mit dabei ist am Mittwoch auch der städtische Beigeordnete Peter Kiefer, selbst passionierter Radfahrer und in der Vergangenheit öfter Gast bei den RHEINPFALZ-Sommertouren rund ums Fahrrad.

INFO

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, am Mittwoch, 17. August, mit dabei sein möchten, müssen Sie sich am Montag, 15. August, ab 10 Uhr unter Telefon 0631/3737-288 anmelden. Die geführte Radtour beginnt um 17.30 Uhr, ist etwa 25 Kilometer lang und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt. Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.