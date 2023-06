Defekte Gebrauchsgegenstände unter Mithilfe von Fachleuten wieder instand setzen und so etwas für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen tun: Das ist künftig auch in Trippstadt möglich. Am Mittwoch, 14. Juni, startet um 16 Uhr der Reparaturtreff „Café intakt“ als Projekt der Zukunftswerkstatt Trippstadt in den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumen in der Steiggasse 10. Bis 21 Uhr können Trippstadter, aber auch Bürger aus den umliegenden Gemeinden vorbeikommen und sich fachkundige Hilfe von den Ehrenamtlichen holen. „In geselliger Atmosphäre, bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, bietet Café intakt auch Raum für einen sozialen Austausch“, so Stephan Möhnen von der Zukunftswerkstatt. „Dank der Unterstützung von einheimischen Firmen und der Förderung der LAG plus Pfälzerwald als ehrenamtliches Bürgerprojekt waren wir in der Lage, professionelle Reparaturwerkzeuge für drei Arbeitsstationen sowie Mess- und Prüfgeräte zu beschaffen und den Cafébereich einzurichten.“ Das Reparaturcafé findet künftig jeden zweiten Mittwoch im Monat statt.