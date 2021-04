Ein weiteres Corona Testzentrum befindet sich seit Dienstag in den Räumen des Sun & Fun Sonnenstudios in der August-Herrmann-Straße 1, nahe Messeplatz. Das teilte Geschäftsführer Roland Theiss mit.

Das Testzentrum wird von seiner Ehefrau Christine Theiss, der Mitinhaberin des Sonnenstudios, in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „testeval“, das in Kaiserslautern bereits Schnelltest-Center im Globus und in Siegelbach unterhält, betrieben. Wie Theiss informiert, ist das Sonnenstudio wegen einer Inzidenz jenseits der 100 derzeit geschlossen. Wenn das Studio wieder öffnet, werde die Teststation in eine benachbarte Garage verlegt. Die Tests sind kostenlos und täglich (auch sonntags) zwischen 16 bis 20 Uhr möglich.