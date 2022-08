Angesichts sommerlichen Temperaturen über 30 Grad ist der Durst groß – und da ordern die Gäste des Kaiserslauterer Warmfreibads gerne das typischste aller typischen Pfälzer Getränke. „Wir geben unwahrscheinlich viele Weinschorlen aus“, erzählt Rainer Benkert, der in dieser Saison zum ersten Mal an der Ausgabe des Kiosks steht.

„Die gute Pfälzer Rieslingschorle ist fest in den Köpfen der Menschen verankert.“ Anders als bei Badegästen aus der Ukraine, vorwiegend Frauen mit Kindern, die ihre ganz eigenen Vorlieben haben. „Sie bestellen eine süße Roséschorle. Das ist ja Frevel“, meint er lachend und schiebt hinterher: „Als Pfälzer schüttelt man sich da.“

Auch ihn plagt der Durst, wenn er am Grill, an der Fritteuse oder am Schalter zugange ist. Insbesondere am Grill steigt das Thermometer „locker auf 50, 55 Grad“ an. Der Griff nach einer Weinschorle fällt für ihn allerdings flach. „Sonst würde ich mich ins Bett legen und nicht mehr arbeiten“, schildert er lachend die womöglich eintretende Wirkung. Stattdessen begnügt er sich mit Mineralwasser. „Drei bis fünf Liter sind es täglich.“

Keine Zeit für eine Abkühlung

Trifft er um 8.30 Uhr in der Frühe ein, zeigt das Thermometer in der Küche schon 35 Grad an. „Zuerst reiße ich alles auf, was nur irgendwie geht“, erzählt der umtriebige Gastronom, der auch die Bewirtung der Fruchthalle-Gäste unter sich hat. Bis 20 Uhr wird durchgehend gearbeitet. Jammern ist absolut nicht sein Ding. „Ich arbeite unwahrscheinlich gerne. Man hat sich für den Job entschieden, dann ist es eben so“, lautet seine Arbeitsphilosophie. Außerdem: „Es macht ja auch Spaß, wenn man ein Team hat, mit dem man lachen kann.“

Allerhand zu tun gibt es. Da bleibt keine Zeit, um kurz mal selbst ins erfrischende Nass zu springen. „Das kriegen wir nicht hin“, erzählt Benkert, „höchstens mal eine Pause im Schatten“. Bis zum Nachmittag wird gerne Eis geordert, dann aber kommt das „Hungerloch“ und damit der Appetit auf warme Speisen. Anfang August hat er an einem Tag 200 Rinds- und 100 weiße Würste verkauft, dazu noch zwischen 50 und 60 Frikadellen und zwischen 300 und 400 Rieslingschorlen über die Theke gereicht. Der umsatzstärkste Tag war aber der 3. Juni. „Das war ein Großkampftag.“

Ihm bereitet die Arbeit im Kiosk viel Freude. „Die Leute sind ausgelassen, freundlich und die Stimmung ist sehr gut. Wenn es so bleibt, ist das hier eine wunderschöne Geschichte.“