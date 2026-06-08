Braucht Kaiserslautern mehr Parkplätze? Sollen öffentliche Plätze wie der Stiftsplatz oder das Raiffeisenplätzchen für parkende Autos freigegeben werden? Die meisten Lauterer, die am Samstag am Infostand der Bürgerinitiative „Stadt für alle“ vor der Adler-Apotheke vorbeischauten, sprachen sich dagegen aus. Einige plädierten auf Pinnwänden für eine autofreie Innenstadt, für „Parken im Parkhaus billiger, im Freien teurer“, für „guten ÖPNV von allen Stadtteilen ins Zentrum“ oder für „mehr Grün“ – generell in der Innenstadt und insbesondere auf dem Stiftsplatz. Drei Stunden lang diskutierten die Veranstalter mit den Passanten und zeigten auf großformatigen Plakatständern, wie etwa der Stiftsplatz in der Vergangenheit aussah, als er noch zugeparkt war, und wie er heute mit einem Springbrunnen aussehen könnte. Anlass für den Infostand war die aktuelle Diskussion der CDU-Fraktion im Stadtrat, städtische Parkplätze zu öffnen beziehungsweise das Parken auf dem Stiftsplatz freizugeben.