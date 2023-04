Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in und um Kaiserslautern – der vor knapp 120 Jahren eingeweihte Humbergturm. Der herrlich weite Ausblick, die komfortablen Sitzgelegenheiten, der imposante Sandsteinquader sowie das weitläufige Areal ziehen besonders an den Wochenenden viele Besucher an. Doch leider nehmen es einige der Ausflügler mit der gebotenen Müllentsorgung und dem Brandschutz nicht sehr ernst.

Bei Werner Baumgärtner, Schriftführer des Humbergturmvereins, sind bereits via E-Mail Beschwerden eingegangen. In einer heißt es: „Ich schreibe nicht um Kritik auszuüben,