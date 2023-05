Am Freitag, 26. Mai, findet der „Tag der Nachbarn“ statt. Ob bei einer Pflanzaktion, einem Spaziergang oder einem Nachbarschaftsfest: Am deutschlandweiten Aktionstag kommen jedes Jahr tausende Nachbarn zusammen und setzen ein Zeichen für ein solidarisches Miteinander, gefördert vom Deutschen Städtetag. Mit dabei sind die Stadtteilbüros und Quartiersmanagements in Kaiserslautern, die viele Aktionen geplant haben.

Auf dem Betzenberg gibt es von 10 bis 16 Uhr Aktionen sowohl in der „Betzestubb“ als auch im ehemaligen Einkaufszentrum. In der „Betzestubb“ werden gemeinsames Singen und Spielen geboten, ebenso Spaziergänge und für die kleinen Besucher Riesenseifenblasen. Um 11 Uhr wird Schauspielerin Madeleine Giese aus ihren Büchern lesen. Im Einkaufszentrum gibt es einen Flohmarkt.

Richtig viel los ist am 26. Mai auch im Stadtteil Grübentälchen, organisiert vom Stadtteilbüro. 17 Aktionen warten auf Besucherinnen und Besucher, vom Grillstand über eine Bollerwagentour bis hin zur Pflanzentauschbörse. Die komplette Liste samt Lageplan ist unter www.gruebentaelchen.de zu finden.

Im Stadtteilbüro Innenstadt West in der Königstraße findet am 26. Mai von 15 bis 18 Uhr eine Tauschparty im Hof des Stadtteilbüros statt. Das Team des Stadtteilbüros lädt ein zum Tauschen und Plauschen und freut sich auf Begegnungen und nette Gespräche bei Kaffee und Kuchen. Gut erhaltene Dinge, wie Geschirr, Kleider, Deko, Bücher, Pflanzen, Spielsachen können getauscht werden. Es wird darum gebeten, pro Person nur eine Kiste mit Dingen mitzubringen, die man selbst tragen kann, und beim Verlassen der Tauschparty, die Gegenstände, die nicht getauscht wurden, wieder mitzunehmen. Der Zugang erfolgt über das Hoftor in der Friedrich-Karl-Straße.

Bereits einen Tag zuvor, am Donnerstag, 25. Mai, lädt das Stadtteilbüro Slevfisch von 14 bis 17 Uhr zum Kistenflohmarkt, zum gemeinsamen Jakkolo-Spielen und zu Kaffee und Kuchen ein.

Ebenfalls mit an Bord beim „Tag der Nachbarn“ ist die Nils-Einrichtung der Bau AG im Goetheviertel. Unter dem Motto „Alte Spiele – neu entdeckt“ kann man sich am 26. Mai an typischen Straßenspielen versuchen, die man vielleicht schon Jahrzehnte nicht mehr ausprobiert hat. Geboten werden Sackhüpfen, Seilspringen, „Hickelhäuschen“, verschiedene Ballspiele, Fadenfingerspiele, Diabolo oder Eierlaufen. Ab 15.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, ab etwa 17 Uhr wird dann gemeinsam gegrillt. Um Voranmeldung bei Quartiersmanagerin Monika Jochum, Telefon 0631 36198535, wird gebeten.

Info

Grundsätzlich kann am „Tag der Nachbarn“ jeder eine Aktion besteuern, der möchte. Alle Bürgerinnen und Bürger sind mit einem eigenen Angebot willkommen. Im Internet lassen sich diese sogar selbst eintragen.