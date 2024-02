Am Donnerstag und Freitag, 29. Februar und 1. März, wird in Kaiserslautern erneut der Verkehr der Stadtbusse eingestellt.

Im Tarifkonflikt um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs AG von der Gewerkschaft Verdi ganztägig zu Warnstreiks aufgerufen, teilten die Stadtwerke mit. Die Buslinien der SWK werden deshalb nicht fahren. Auch der Lautrer Nachtbus fährt von Freitag auf Samstag nicht. Die Mobilitätszentrale in der Tourist Info neben der Fruchthalle bleibt geschlossen. Boris Flesch, Chef der Verkehrs AG bei den Kaiserslauterer Stadtwerken, reagierte etwas säuerlich auf die erneute Arbeitsniederlegung. „Wir haben erst heute Morgen von Verdi erfahren, dass auch kommunale Verkehrsunternehmen bestreikt werden“, sagte er am Mittwochmittag. Über die Kurzfristigkeit sei er schon verwundert, „jetzt haben wir nur ein kurzes Zeitfenster, um zu reagieren und unsere Kunden zu informieren, das ist bedauerlich“. Flesch bestätigte, dass gar keine Busse fahren sollen am Donnerstag und Freitag. Er betonte, diesmal gehe es den Streikenden um den neuen Manteltarifvertrag, um Forderungen wie Zuschläge für Samstagsarbeit, die Erhöhung der Jahressonderzahlungen und des Urlaubsgeldes. Laut Flesch ist bereits im vergangenen Jahr eine Tariferhöhung für die Busfahrer erstritten worden. Diese werde ab April wirksam und bringe den Mitarbeitern zwischen zwölf und 13 Prozent mehr Lohn. Ab Juni 2023 sei zudem monatlich die Inflationsausgleichsprämie steuerfrei ausgezahlt worden, insgesamt 3000 Euro.