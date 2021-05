Am Europäischen Tag des Fahrrads, am 3. Juni, kann das Fahrradvermietsystem VRN-Nextbike kostenlos genutzt werden. Voraussetzung dafür ist eine einmalige Registrierung. In Kaiserslautern sind die blauen Leihfahrräder sehr begehrt, es gibt mittlerweile über 25 Stationen, nicht nur in der Innenstadt, sondern auch an der Technischen Universität, am Hauptbahnhof und an den Forschungsinstituten in der Trippstadter Straße. Im VRN-Gebiet werden die Räder in 20 Kommunen angeboten. Insgesamt stehen über 2100 Räder an 330 Stationen zur Verfügung. Infos sowie Stationspläne unter www.vrnnextbike.de.