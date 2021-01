Am Donnerstag, 8 Uhr, geht auf dem Opel-Gelände das Impfzentrum an den Start. Zunächst ist nur eine Impfstraße geöffnet.

Am ersten Tag werden 96 Senioren, die älter als 80 Jahre sind, erwartet. Sie haben einen Termin über die zentrale Terminvergabestelle des Landes erhalten. Begleitpersonen sind zugelassen. Eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums erklärte am Donnerstag, innerhalb der Gruppe der 80-Jährigen erfolge bei der Terminvergabe keine Priorisierung. Jeder, der sich am Montag telefonisch für die Schutzimpfung angemeldet hatte, erhielt direkt einen Termin, bestätigte sie. Aber auch bei der Online-Variante würden die Termine direkt im System hinterlegt. Allerdings dauere es bis zur Benachrichtigung ein wenig. Alle Menschen, die sich in den ersten drei Tagen online registriert haben, werden bis Ende der Woche ihren Termin mitgeteilt bekommen.

Shuttle-Transfer vom Bahnhaltepunkt geplant

Für gehbehinderte Menschen, die mit dem Zug bis zum Haltepunkt Vogelweh fahren, will der Landkreis einen Shuttle-Transfer zum Eingang des Impfzentrums einrichten, kündigt Landrat Ralf Leßmeister an. „Vom Bahnhof sind es etwa 500 bis 600 Meter Fußweg. Das kann für jemanden, der schlecht zu Fuß unterwegs ist, schon sehr viel sein“, sagt er. Beim Impfstart am Donnerstag werde der Bus wohl noch nicht fahren, aber: „Wir versuchen, das so schnell wie möglich zu organisieren.“ Für den Transfer soll einer der derzeit nicht genutzten Bürgerbusse aus dem Landkreis eingesetzt werden. Die Bürgerbusse, die aus Kreisgemeinden wie Bruchmühlbach-Miesau, Hütschenhausen oder Weilerbach Senioren zum Impfzentrum fahren, sollten laut Leßmeister alle eine Einfahrtsgenehmigung aufs Opel-Gelände erhalten, so dass die Passagiere direkt am Impfzentrum aussteigen können.