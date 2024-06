Es gibt Turniere, bei denen es um mehr geht als um Fußball. Die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigung, die am Dienstag im „Sportpark Rote Teufel“ (Fröhnerhof) stattfinden, sind so ein Turnier.

Viele Partner machen diese Meisterschaft erst möglich, seit vielen Jahren mit im Boot sind der 1. FC Kaiserslautern und der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV). Der FCK lebt die Kooperation, stellt nicht nur sein Nachwuchsleistungszentrum zur Verfügung, sondern entsendet Repräsentanten und meist auch einen Spieler aus dem Profi-Kader, wie im letzten Jahr Ben Zolinski. Was natürlich die vielen Fußballer, die fast alle auch FCK-Fans sind, immer wieder aufs Neue begeistert aufnehmen.

An den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften von 10 bis 15 Uhr nehmen Teams aus Kaiserslautern, Landstuhl und Rockenhausen teil. Darüber hinaus werden Mannschaften aus Mainz, Meisenheim, Ebernach-Kühr, Pirmasens, Idar-Oberstein und Trier erwartet. Der Sieger qualifiziert sich für die Deutsche Meisterschaften in Duisburg. Als Titelverteidiger startet die Heinrich-Kimmle-Stiftung Pirmasens/Zweibrücken in das Turnier.