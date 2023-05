Die Rheinland-pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) gibt am Studieninfotag Einblicke in die Hochschule: Am Dienstag, 23. Mai, können Interessierte bei Vorträgen, Gesprächsrunden und Mitmachangeboten ins Studienangebot, aber auch in den Forschungs- und Studienalltag an der RPTU hineinschnuppern.

Die RPTU bietet über 160 Studiengänge aus Technik, Gesellschaft, Bildung und Umwelt: von Architektur über Erziehungswissenschaft, Maschinenbau, Psychologie, Physik bis zur Raumplanung und den Umweltwissenschaften.

Am 23. Mai beginnt der Studieninfotag um 9 Uhr in den Gebäuden 42 und 46. Vorträge zu den Studiengängen starten um 9.15 Uhr mit „Von der Schule an die Uni: Das erwartet dich“. Von 10.15 bis 11 Uhr stehen bei „Hilf dabei, Gesundheit zu fördern“ Berufsfelder aus dem Gesundheitsbereich und entsprechende Studiengänge der RPTU im Mittelpunkt. Parallel dazu läuft eine Gesprächsrunde zum Thema „Entwickle die Technologien von morgen“. Um 11.15 Uhr starten ebenfalls zwei Talks: „Gestalte Bauen und Leben neu“ – hierbei geht es darum, wie Studierende der RPTU befähigt werden, das Zusammenspiel von Mensch, Raum und baulicher Infrastruktur neu zu denken. „Schlage die Brücke zwischen Technik und Wirtschaft“ – Interessierte erfahren hier, welche fächerübergreifenden Studiengänge es an der RPTU gibt, die betriebswirtschaftliche Kenntnisse und technisch-naturwissenschaftliches Wissen verbinden. Um 13 Uhr findet der letzte Talk mit dem Titel „Gestalte die Energiewende mit“ statt.

Bei einem Infomarkt präsentieren Einrichtungen der RPTU wie Universitätsbibliothek und Hochschulgruppen ihre Angebote, aber auch externe Partner zeigen, was Kaiserslautern zu bieten hat. Studieninteressierte können darüber hinaus Veranstaltungen und Vorlesungen besuchen, die an diesem Tag offenstehen. Auch die Studienberatung steht für persönliche Gespräche bereit. Bei Führungen durch die Labore besteht ferner die Möglichkeit, den Campus kennenzulernen.

Außerdem sind die Teams von Unisport, Unifit und CampusPlus vor Ort und stellen ihre Angebote rund um physische und physische Gesundheit vor.

Info

Im Netz unter rptu.de/studieninfotag sowie in der Web-App „Studieninfotag RPTU“, die über einen Link genutzt werden kann.