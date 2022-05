Langfingern ist offenbar nichts heilig: Eine Rutsche aus Edelstahl hat ein Unbekannter bereits am Donnerstag, 19. Mai, in der Straße Am Buchenwald gestohlen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war einem Zeugen zwischen 14 und 14.30 Uhr ein weißer Lastwagen aufgefallen. Das Fahrzeug hielt vor dem Anwesen seiner Nachbarin. Der Fahrer, ein etwa 35 bis 40 Jahre alter und circa 1,80 Meter großer Mann von schlanker Statur, stieg aus und lud das Spielgerät ein. Die Rutsche ist aus Edelstahl und hat eine rote Einfassung.

Mit seiner Beute machte sich der Unbekannte in dem weißen Lastwagen auf und davon. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Möglicherweise könnte es sich um einen Sammler von Altmetallen handeln. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2150.