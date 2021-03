In Corona-Zeiten ist alles anders, auch die Sportlerwahl der RHEINPFALZ. Weil es im vergangenen Jahr so gut wie keine Wettkämpfe gab und auch sonst das Sportleben auf den Kopf gestellt wurde, haben wir uns diesmal etwas Neues ausgedacht: Wir suchen nicht die Sportlerin, den Sportler, die Mannschaft des Jahres, sondern die Sporthelden der Corona-Krise.

Wir haben dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen, und die Idee scheint anzukommen. Danke an der Stelle schon mal an alle, die sich bisher gemeldet haben und ihre Helden vorgeschlagen haben. Für alle, die noch eine Idee haben, einen Sportler kennen, der nie aufgibt, einen Funktionär, jemanden, der sonst nicht im Rampenlicht steht, aber alles dafür tut, dass Sport weiter stattfinden konnte oder kann, der kreative Ideen hatte, eine Challenge, einen Lauf, Cybertraining oder ganz was anderes auf die Beine gestellt hat: Schreiben Sie uns (an DIE RHEINPFALZ, Pariser Straße 16, 67655 Kaiserslautern oder an redkai@rheinpfalz.de, Stichwort „Sportheld“ , und schlagen uns den Menschen oder das Team vor, das es in ihren Augen verdient hat, besonders gewürdigt zu werden. Am 7. März ist Einsendeschluss.