Wer seinen Schulabschluss in der Tasche oder fest im Visier hat, der sollte sich den 6. Juli, ein Mittwoch, dick im Kalender anstreichen: Nach zwei Jahren Pause, coronabedingt, veranstaltet die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens in Zusammenarbeit mit dem 1. FC Kaiserslautern wieder eine Ausbildungsbörse im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg. Mehr als 100 Teilnehmer – Ausbildungsbetriebe, Verbände, Kammern sowie Schulen – informierten in der Vergangenheit über die Möglichkeiten einer beruflichen Ausbildung, gaben Tipps zu Bewerbungen und den richtigen Einstieg ins Ausbildungs- und Berufsleben. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Börse zweimal aus, einige Angebot konnten digital aufrecht erhalten werden. Knapp drei Monate vor der Börse haben sich nach Angaben der Agentur bereits 75 Aussteller angemeldet, Tendenz weiter steigend. Mehr Infos dazu finden sich auch im Internet. Dort können sich nicht nur Besucher informieren, sondern auch potenzielle Aussteller anmelden.