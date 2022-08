Ab Donnerstag fügt der Kaiserslauterer Künstler Michael Fetzer seinen kritischen Blicken auf die Stadt einen weiteren hinzu.

2019 hat Fetzer, geboren 1971 in Stuttgart, Mitglied der Künstlerwerkgemeinschaft und vielen Kaiserslauterern wegen seiner Projekte zur Stadtgestaltung bekannt, in seiner eigenen Wohnung samt Garage und Garten ausgestellt. Jetzt zieht es ihn in die Räume des ehemaligen Drogeriemarktes Müller in der Eisenbahnstraße. Am Donnerstag, 11. August, um 19 Uhr eröffnet er dort die Ausstellung „Sky Blue“.

„Es wird Musik geben, kühle Getränke und flotte Sprüche“, kündigt Fetzer für die Vernissage an und zitiert in seiner Einladung Else Lasker-Schüler mit dem Satz: „Ich suche allerlanden eine Stadt, die einen Engel an ihrer Pforte hat.“