Eine kindgerechte Version von George Orwells „Farm der Tiere“, in eigener Fassung von Regisseurin Anna Werner, hatte am Freitagmorgen Premiere am Pfalztheater.

Die Wahl und Aufführung einer Inszenierung des auf den ersten Blick märchenhaft anmutenden Stoffs „Farm der Tiere“ als scheinbar tierisches Vergnügen auf dem Bauernhof, getarnt als Parabel und Fabel, hätte bei der derzeit angespannten weltpolitischen Lage nicht zutreffender und brandaktueller sein können. Das Pfalztheater bewies mit der Stoffwahl und der Art der Inszenierung seinen kulturpolitischen wie bildungspolitischen Auftrag.

Diesem hohen Anspruch wurde man geschickt generationenübergreifend gerecht: Von einer komödiantischen unterhaltenden Note mit Slapstick-Einlagen, Tierimitation mittels Rollenspiel und Lautmalerei und Parodie bis hin zu den angerissenen ideologischen, philosophischen und soziologischen Fragen, die die Menschheit spätestens seit der Französischen Revolution an- und umtreibt.

Die Optimisten: Bijan Alemi als Molly und Helena Vogel als Kleeblatt spielen – neben viellen anderen Rollen – freundliche Pferde in der Pfalztheater-Insznierung von George Orwells »Farm der Tiere«. Foto: Thomas Brenner

Die Botschaft der kritischen Auseinandersetzung mit Gesellschaftssystemen und ihren Folgen wie Unterdrückung, Verarmung sowie Machtmissbrauch und Gefährdung der sozialen Sicherheit und Missachtung eines sozialethischen Grundkonsens’ ist in dieser Aufführung zwar der wesentliche Aspekt. Dennoch gelingt es der Inszenierung, den phantastischen und futuristisch anmutenden Ansatz Orwells in eine unterhaltsame, sehr amüsante und abwechslungsreiche Aufführung zu bringen: Dies mit ständiger Verkleidung, Stimmverstellung und einer gesunden Mischung aus Erzähltheater (als Einführung), Schauspiel und interaktivem Einbeziehen des Publikums, das von Schulklassen aufwärts alle Generationen umfasste und sichtbar mitnahm.

Mit wenig Utensilien für Verkleidung und Rollenspiel, aber einem Höchstmaß an Identifikation mit den jeweiligen Handlungssituationen konnten die drei Bühnendarsteller Helena Vogel, Bijan Alemi und Philipp Adam restlos überzeugen und die Handlung organisch und zügig vorantreiben bis zur Klimax und dabei atemlose Spannung aufbauen. Die zwischen Tragik und Komik konstruierte visionäre Geschichte basiert auf einem Stoff, der schon das Märchen der „Bremer Stadtmusikanten“ der Brüder Grimm antreibt: Tiere leiden auf einem Bauernhof unter schlechten Lebensbedingungen, werden von einem Bauern nur als gewinnbringende Ware im kapitalistischen Sinn betrachtet und ausgebeutet; solange bis sie den Aufstand proben und letztlich über diese Herrschaft siegen und sich befreien und den Hof selbst bewirtschaften.

Verwandlung mit kleinen Mitteln: Philipp Adam (als Huhn), Helena Vogel (ebenfalls Huhn) und Bijan Alemi (als Schwein Quieker). Foto: Thomas Brenner

Nun beginnt die eigentliche Problematik, denn jede Gemeinschaft braucht Regeln, Arbeitssysteme mit Aufgabenverteilung und dazu passend Belohnungssysteme (sprich Vergütungsschemata). Es beginnt ein Feilschen und Streiten, bis man einen Konsens findet und letztlich nach Rückschlägen und Angriffen von außen auch erfolgreich sowie harmonisch durchsetzt: Ein Modell wird entwickelt, das als gesellschaftliche Utopie entworfen wird, dem sich aber politische Systeme durch Streben nach Eigennutz oft widersetzen. Hier denkt Orwell, und ebenso die Fassung von Anna Werner, einen Schritt weiter: Überleben kann der einzelne nur, wenn auch das Ganze gesichert ist, es wird ein Kreislauf in dieser Inszenierung deutlich, der funktionieren muss, um das gesellschaftliche Rad am Laufen zu halten.

Dann ist das System auch geeint und stark genug, um Angriffe von außen (wie hier dargestellt) gemeinsam zu überstehen. Nicht der gesellschaftliche Zerfall in Einzelinteressen sondern nur die Einheit kann überleben. Es ist ein zäher Prozess, der in Gang gesetzt wird und von den drei Akteuren sehr anschaulich, lebendig dargestellt wird. Dabei gab es in dieser Bühnenfassung auch Abtrünnige, Verräter, die werden geopfert oder aussortiert, selbst mit radikalen Maßnahmen.

Alle Kennzeichen der Knechtschaft der Tiere werden zertrampelt: Helena Vogel, Philipp Adam und Bijan Alemi, hier alle als Erzähler, in »Farm der Tiere«. Foto: Thomas Brenner

Allerdings werden solche Konsequenzen nur subtil und nicht schockierend vermittelt, die Quintessenz basiert doch auf einer versöhnlichen Geste der Inszenierung: Nicht um Rachsucht und Gewinnmaximierung darf es gehen, sondern um gesellschaftliche Einheit und Humanität. Ein Schelm, wer dies außerhalb der Bühne auch sucht.

Die Inszenierung schafft durch den pittoresken Rahmen von Ausstattungsleiterin Margit Flagner ohnehin einen versöhnlichen und vor allem unterhaltsamen Ausgleich, der dem Ganzen bewusst die Schärfe nimmt und verdeutlicht: Theaterspiel ist vor allem eines, Ausdruck von Lebensfreude- und bejahung und Optimismus.

Termine

Weitere Aufführungen zwischen 1. Juni und 19. Juni, morgens für Schulklassen sowie auch abends um 18 Uhr auf der Werkstattbühne, Wiederaufnahme dann im Januar 2027. Details und Karten unter www.pfalztheater.de

