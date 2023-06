Kaum ist die „Lange Nacht der Kultur“ vorbei, geht es weiter mit der Feststimmung in Kaiserslautern. Am Wochenende ist Altstadtfest. Es ist die Premiere nach drei Jahren Coronapause. Vom Martinsplatz bis zum Mainzer Tor herrscht an drei Tagen Open-Air-Feeling. Organisator und neuer Citymanagement-Leiter Alexander Hess rührt schon mal die Werbetrommel – beziehungsweise rührt sie eher nicht.

„Ich glaube, das Altstadtfest spricht für sich“, sagt er. „Es ist quasi das Event der Stadt. Ich glaube, größer geht kaum. Auch im Vergleich zu anderen Städten. Da kann ich mit Stolz behaupten, dass das Fest einzigartig und ein Alleinstellungsmerkmal ist“, sagt Hess. Ein Alleinstellungsmerkmal, für das er sich von Anfang an ins Zeug legt. Erst vor einigen Wochen wurde er zum neuen Leiter des Citymanagments ernannt.

Viele Änderungen am Fest-Konzept mussten nicht vorgenommen werden. Lediglich bei den Sicherheitsaspekten haben Hess und sein Team einige Vorbereitungen getroffen, in Kooperation mit der Polizei Kaiserslautern. „Für uns natürlich sehr arbeitsintensiv, für die Besucher sollte das jedoch nicht zu spüren sein. Die sollen sich nur wohlfühlen.“ Ein vielfältiges Programm wurde zusammengestellt. Mit Live-Shows unter anderem von Alex Breidt am Martinsplatz, von der Luther Club-Band am Unionsplatz und beim FCK-Frühschoppen am Wadgasserhof mit Weißwurst und Blasmusik dürfte die Feier-Lutzi wieder zünftig abgehen.

Eine Bühne für Handel, Gastronomie und Vereine

„Die Kultur ist hier so vielseitig abgedeckt, dass für jeden etwas dabei sein dürfte“, sagt Hess. „Von DJ-Loungemusik bis zum volkstümlichen Blasorchester. Die Tanzschulen treten auf, wir binden die verschiedensten Vereine der Stadt ein. Ich glaube, mehr geht nicht und das sollte so ein Stadtfest auch hergeben – Vielfalt.“

Von Beginn an sei das Altstadtfest auch als Bühne für die lokale Gastronomie, den Handel und die Vereine gedacht gewesen. „Wir wissen ja alle, wie schwer es ist mit der Vereinsarbeit und für die vielen Händler und Gastronomen immer noch ist. Deshalb lassen wir die Altstadthändler, die Altstadtwirte aber auch die Kunsthandwerker und Vereine die Stände betreiben und sie als Spielweise nutzen. Das ist schließlich ursprünglich mal der Beginn dieser Tradition gewesen. Ich bin allen sehr dankbar, dass wir es trotz Personalmangels und erhöhtem Aufwand geschafft haben, an die Jahre zuvor anzuknüpfen, was die Teilnehmerzahl betrifft.“ Unter „liebgewonnene alte“ Kooperationspartner wie den TuS Dansenberg und die TSG Kaiserslautern gesellen sich in diesem Jahr aber auch Neuankömmlinge zum Fest – zum Beispiel der Japanische Garten.

Hess hofft, noch lange feiern zu dürfen

Hess selbst wird an allen drei Tagen mitfeiern – „rund um die Uhr“, verspricht der Fest-Organisator. „Ich habe schließlich das Ganze hier zu lenken. Und diese Verantwortung muss man auch tragen. Vor allem, wenn dein Baby, sozusagen, groß wird. Während des Altstadtfestes werde ich versuchen, tolle bilaterale Gespräche zu führen, Präsenz zu zeigen und wenn irgendwas stockt, versuche ich es auf kurzem Weg zum Laufen zu bringen. Und natürlich werde ich auch das ein oder andere Getränk zu mir nehmen“, erklärt er lachend.

Die Lautrer – das bekäme er von Bürgern immer wieder während und nach Veranstaltungen zurückgemeldet – seien dankbar für solche Feste und Aktivitäten. Gerade nach drei Jahren Pandemie. „Ich habe in letzter Zeit oft gehört, dass ja jetzt ständig etwas los ist bei uns und Kaiserslautern deutlich aktiver und attraktiver geworden ist. Ich bin daher sehr dankbar für mein tolles Team. Und dass die Besucherinnen und Besucher gerne dabei sind und positive Stimmung erzeugen. Was gibt es Schöneres? Ich hoffe, dass wir das auch weiterhin machen dürfen – das habe ich auch mit dem OB gerade wieder die Tage besprochen. Dass wir da dran bleiben und auch daraus lernen, was wir Gutes tun und was den Leuten gut tut.“

Das Programm zum Altstadtfest ist in der Kaiserslautern-App verfügbar. Los geht es am Freitagabend um 19 Uhr mit Livemusik an verschiedenen Bühnen.

Info

Die evangelische Kirche organisiert zum Altstadtfest eine „Nacht der Lichter“. Die Stiftskirche wird am Freitag, 30. Juni, bis Mitternacht im Kerzenlicht geöffnet. Jugendliche laden ein, dort eine Kerze zu entzünden. Die Jugendkantorei der Evangelischen Singschule sorgt für meditative, musikalische Untermalung. Getragen wird das Angebot vom Gemeindepädagogischen Dienst, Stadtjugendpfarramt, der Evangelischen Singschule und der City-Kirchen-Arbeit; Infos bei Pfarrer Stefan Bergmann, city-kirche@web.de, 0160 4409129.