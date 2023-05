Das Volksfest der Region kehrt nach Kaiserslautern zurück. Bis 2019 lockte das Altstadtfest jedes Jahr hunderttausende Besucherinnen und Besucher nach Kaiserslautern, bevor es in eine coronabedingte dreijährige Pause ging. Am Wochenende Ende Juni/Anfang Juli soll es wieder Fahrt aufnehmen.

Vom 30. Juni bis 2. Juli soll sich die Altstadt von Kaiserslautern drei Tage und zwei Nächte lang in eine riesige Open-Air-Landschaft verwandeln, wie bisher auch nun wieder organisiert vom Citymanagement. Zwischen Martinsplatz und Mainzer Tor wartet ein buntes Programm auf alle Besucherinnen und Besucher. Auf insgesamt acht Bühnen wird Musik für fast jeden Geschmack geboten, egal ob Soul, Jazz, Rock oder Pop.

Ebenso umfangreich ist auch die Auswahl an Speisen und Getränken sowie an kleinen und großen Dingen, die das Konsumentenherz höher schlagen lassen: Insgesamt 200 Stände warten darauf, erkundet zu werden. Zahlreiche Vereine, Händler und Gastronomen aus der ganzen Region haben sich so einiges ausgedacht, um ihre Kunden zu erfreuen.

Mittelaltermarkt mit Kinderprogramm

Wieder an Bord ist auch der beliebte Mittelaltermarkt rund um die St. Martinskirche. Wer innerhalb des Trubels des Altstadtfestes in eine eigene Welt der Ritter und Gaukler eintauchen möchte, ist dort genau richtig. Besonders reizvoll ist der Besuch wieder für kleine Mittelalterfans, für die im Pfarrgarten ein spezielles Kinderprogramm aufgelegt wird.

Wie immer beim Altstadtfest gibt es auch in diesem Jahr einiges Neues zu entdecken. Erstmals wird der Japanische Garten teilnehmen und einen Bereich in der Unionsstraße gestalten. Am Rittersberg feiert ein neues Event Premiere, wenn es heißt „Lautern tanzt“. Alle, die gerne die Hüften schwingen, sind hier genau richtig.

Beim bisher letzten Altstadtfest im Jahr 2019 feierten rund 200.000 Menschen – wie in den Jahren zuvor – von Freitag bis Sonntag in der Lauterer Altstadt bis spät in die Nacht. Im vergangenen Jahr wäre es nicht machbar gewesen, die für die Attraktivität das Altstadtfest notwendigen Händler und Akteure für die Veranstaltung zu gewinnen, hatte Alexander Heß vom Veranstaltungsmanagement damals erklärt.

Das komplette Programm inklusive aller Highlights ist ab Mitte Juni auch auf der Homepage der Stadt (www.kaiserslautern.de) sowie in der Stadt-KL-App einsehbar. Die App ist kostenlos für Apple- und Androidsysteme erhältlich und unter dem Schlagwort „Stadt KL“ in den jeweiligen Stores zu finden.