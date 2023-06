Die Busse werden für das Altstadtfest umgeleitet, wie die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG mitteilen. Von Donnerstag, 29. Juni, circa 7 Uhr, bis Sonntag, 2. Juli, etwa 12 Uhr ist die Spittelstraße (in Höhe SAKS Hotel) in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Die Linie 101 kann in dieser Zeit aufgrund von Umleitungen die Haltestellen Messeplatz, Kennedyplatz, Stiftsplatz und Synagogenplatz in beiden Richtungen nicht anfahren. Die Linien 105 und 107 fahren zwischen Hauptbahnhof und Stadtmitte in beiden Richtungen über die Richard-Wagner-Straße. Die Haltestellen Bismarckstraße, Alleestraße, Finanzamt und Polizeipräsidium entfallen.