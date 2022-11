Unbekannte haben am Freitagmorgen einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Die Flammen konnten von der Freiwilligen Feuerwehr Ramstein schnell gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf die angrenzenden Spendencontainer verhindert werden konnte, meldete am Wochenende die Polizei, die auf Hinweise auf die Brandstifter hofft (Telefon 06371 8050).