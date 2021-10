Einen Altkleidercontainer angezündet haben Unbekannte in der Kinderlehre in Enkenbach-Alsenborn. Ein Zeuge meldete den Brand am Montagabend gegen 21.55 Uhr, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr löschte den Container. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich unter der Telefonnummer 0631 3692150 bei der Polizei melden.