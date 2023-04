Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Neujahrsempfang dient in der Regel der Repräsentation und wird oft dazu genutzt, in endlosen Reden einen Rückblick auf das vergangene und einen Ausblick auf die Vorhaben und Ziele der Institution im beginnenden Jahr zu bieten. Ganz anders der Alternative Neujahrsempfang der Kammgarn am Donnerstagabend: fetzige Unterhaltung statt langweiliger Reden und der Empfang diente der persönlichen Begegnung mit interessanten Menschen.

Dass wir über die nächsten Jahre in einer dauerhaft krisenhaften Situation leben werden, ist allen mittlerweile klar. Dass es eine Rückkehr zu dem gemütlichen Zustand davor so schnell